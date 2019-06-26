Kurum, sanayicilerle İSO’da bir araya geliyor İSO Meclisi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katılacağı aylık olağan toplantısını bugün gerçekleştirecek.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin bugün yapılacak olan aylık olağan toplantısı, “İstanbul’un Sanayi Kimliği, Sanayinin Yerleşim Sorunu ve Çevre Düzeni Planı’na Bir Bakış” ana gündemi ile gerçekleştirilecek. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yapacağı toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Toplantı, Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu’nda saat 15.00’de başlayacak.

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