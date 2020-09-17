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Aktüel Kurum: "(Otopark Yönetmeliği'nde düzenleme) Muayeneleri yapılan, uygun olan LPG'li araçlar AVM otoparklarına girebilecek."
Aktüel

Kurum: "(Otopark Yönetmeliği'nde düzenleme) Muayeneleri yapılan, uygun olan LPG'li araçlar AVM otoparklarına girebilecek."

Yeniakit Publisher
2020-09-17 12:14:15 -
Kurum: "(Otopark Yönetmeliği'nde düzenleme) Muayeneleri yapılan, uygun olan LPG'li araçlar AVM otoparklarına girebilecek."
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