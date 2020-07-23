Kuruluş Osman'la ilgili sözleri tepki çekmişti! Serdar Gökhan'dan açıklama

TRT1’de uzun bir süre boyunca izleyiciyi ekrana kilitleyen Diriliş Ertuğrul dizisinde Süleyman Şah rolünü üstlenen Serdar Gökhan, ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Kuruluş Osman ve başrol oyuncusu Burak Özçivit hakkında eleştirilerde bulunmuştu.

”Kuruluş Osman’ın cılkını çıkardılar” formunda sözlere yer veren Diriliş Ertuğrul oyuncusu Serdar Gökhan, artık dizide daima misal kıssaya yer verilmesinin yanlışsız olmadığını belirtmiş ve farklı bir projeye yönelmeleri gerektiğine yönelik teklifte bulunmuştu.

Kuruluş Osman dizisinin bu kadar uzamaması gerektiğinin bilhassa altını çizerek işin tadında bırakılmasını savunan Serdar Gökhan, “Tadı kalmadı artık kıssanın. Döndür dolaş birebir şeyleri yapıyorlar. Bence öteki bir proje yapmaları gerekiyordu. Fakat bizim piyasamız bu türlü, tutunca bir dizi beşerler artık ‘yeter artık’ dedirtene kadar devam ediyorlar. Bence yanlış” diyerek eleştirisini dile getirmişti.

Engin Altan Düzyatan’ın akabinde Kuruluş Osman dizisinde Burak Özçivit’in nasıl olduğu sorusu yöneltilince de Gökhan, tenkitlerine bir yenisini daha ekleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

“İyi bir çocuk, yakıştı da ona ancak artık seyirci bitti, bıktı artık. Eski oyuncuları arıyorlar. Burak da sağ olsun genç bir kardeşimiz de omuzlayacak gücü yok. O dizi ağır bir performans gerektiriyor. Biraz omuzlayamadı, sırtlayamadı. Bu milletin ne istediği de belirli değil, yeterli şey yapıyorsun seyretmiyor. Abudik gubidik işler yapıyorsun reyting rekorları kırıyor.”

”İnsanlar birtakım şeyleri yanlış anladı"

Usta oyuncu Serdar Gökhan, hem Kuruluş Osman dizisiyle hem de başrol oyuncusu Burak Özçvit’le ilgili yaptığı açıklamaların toplumsal platformda kullanıcılar tarafından yanlış anlaşılmasının ardından konuya açıklık getirdi. Gökhan, “Muhabir arkadaşlarla yaptığımız büsbütün yeterli niyetli sohbet, toplumsal medyada yanlış anlaşılmalara yol açtı. Beşerler kimi şeyleri yanlış anladılar” sözlerinin yanlış yorumlandığını söyledi.

Gökhan “Kuruluş Osman ile ilgili rastgele bir makûs yorum yapmam mümkün değil. Ben de o dizinin bir parçasıyım. Koronavirüs periyodunda bile büyük bir özveriyle çalıştılar, seyirciyi dizisiz bırakmadılar. Takdir etmek lazım” diyerek ekranlarda reyting rekorları kıran diziyi zevkle izlediğini vurguladı.

”Burak Özçivit kardeşimi seviyorum”

Gökhan, “Ben Burak Özçivit kardeşimi seviyorum. Diziye de çok yakıştığını, tam Türk tipi olduğunu da söyledim. Onun için Allah yollarını açık etsin dizileri daim olsun” dedi.