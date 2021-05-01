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Medya Kuruluş Osman’ın yıldızı Cüneyt Arkın'dan ilginç eski İstanbul paylaşım
Medya

Kuruluş Osman’ın yıldızı Cüneyt Arkın'dan ilginç eski İstanbul paylaşım

Kuruluş Osman dizisine katıldıktan sonra daha fazla takip edilen oyuncu Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından 61 yıl önceki İstanbul’u gösteren bir gençlik fotoğrafını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 13:20:00 - 2021-05-01 13:20:31
Kuruluş Osman’ın yıldızı Cüneyt Arkın'dan ilginç eski İstanbul paylaşım

Kara Murat filmleri ile bilinen Cüneyt Arkın, şu sıralar ATV ekranlarında ilgiyle izlenen Kuruluş Osman dizisiyle ekranlarda. Dizide Aksakallıların reisi rolünü oynayan usta oyuncu Arkın, takipçilerini geçmişe götürerek sosyal medya hesabından gençlik yıllarına ait olan bir fotoğraf paylaştı. Instagram sayfasından İstanbul’un 61 yıl önceki halini gösteren bir kareyi yayınlanan Cüneyt Arkın, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

61 yıl önceki İstanbul

İstanbul'un eski biri fotoğrafını yayınlayan Cüneyt Arkın yaptığı paylaşımına ise, "İstanbul Bebek Koyu 1960'lı yıllar" notunu düştü.

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