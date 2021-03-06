  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
Medya

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

Kuruluş Osman'ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit yeni paylaşımlarıyla iddiasını ortaya koydu. Reklam yüzü olduğu giyim firmasının çekimleri için objektif karşısına geçen ünlü oyuncunun karizması ve stilini konuşturduğu pozlarına sosyal medyada beğeni yağdı.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 10:58:00 -
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit son paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Bir giyim firmasının marka yüzü olan ünlü isim, karizmasını ve yakışıklılığını konuşturduğu yeni paylaşımlarıyla rakiplerini solladı, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Geniş bir hayran kitlesine sahip ünlü oyuncu uzun süredir bir giyim markasının reklam yüzü olarak da kariyer basamaklarındaki tırmanışına devam ediyor.

Burak Özçivit marka yüzü olduğu firmanın çekimleri için objektif karşısına geçti. Başarılı oyuncu çekim için verdiği pozlardan birini Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunarak dikkatleri üzerine çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medyada büyük skandal! Canlı yayında şehitlere küfretti
Gündem

Sosyal medyada büyük skandal! Canlı yayında şehitlere küfretti

Samsun'da sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Yonca B. (23) isimli şuursuz kız, Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan kahraman as..
Şehitlerimize hakaret etmişti! Serbest bırakıldı
Gündem

Şehitlerimize hakaret etmişti! Serbest bırakıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 11 askerimize hakaret eden 23 yaşındaki Yonca B., gözaltına alındık..
New York için çarpıcı iddia: Gizleniyor
Sağlık

New York için çarpıcı iddia: Gizleniyor

ABD’nin New York eyaletinde tartışmalara neden olan bakımevlerindeki yeni tip koronavirüs ölümleri sayısının, Vali Andrew Cuomo’nun üst düze..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay