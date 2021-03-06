Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit son paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Bir giyim firmasının marka yüzü olan ünlü isim, karizmasını ve yakışıklılığını konuşturduğu yeni paylaşımlarıyla rakiplerini solladı, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Geniş bir hayran kitlesine sahip ünlü oyuncu uzun süredir bir giyim markasının reklam yüzü olarak da kariyer basamaklarındaki tırmanışına devam ediyor.

Burak Özçivit marka yüzü olduğu firmanın çekimleri için objektif karşısına geçti. Başarılı oyuncu çekim için verdiği pozlardan birini Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunarak dikkatleri üzerine çekti.