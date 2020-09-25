Kuruluş Osman'ın yeni sezon 2. fragmanı nefes kesti! Savaş sahnesi büyük beğeni topladı

Başrolünde Burak Özçvit’in olduğu ATV’nin ilgiyle izlenen tarih dizisi Kuruluş Osman’ın yeni sezonunun 2. Fragmanı yayınlandı.

Fragmandaki savaş sahnesi nefes keserken kadroya katılan yeni oyuncularda görüldü.

Fragmanda Ertuğrul Bey obaya büyük bir coşku içerisinde dönüyor. Kayı Obası ve Osman Bey Ertuğrul Gazi’yi büyük bir sevinç içerisinde karşılıyor.

Nefes kesen savaş sahnesi

Fragmanda gözüken başka bir sahnede ise Osman Bey ve kayı Alpleri Bizans askerlerine karşı savaş meydanında büyük bir savaş veriyor.

Savah sahnesindeki görsel efektler izleyenlerden şimdiden büyük beğeni aldı.

Dizinin yeni sezonunun ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Ancak yayınlanan yeni fragmandaki sahneler izleyiciden büyük beğeni topladı.