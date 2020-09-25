  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Kuruluş Osman'ın yeni sezon 2. fragmanı nefes kesti! Savaş sahnesi büyük beğeni topladı
Medya

Kuruluş Osman'ın yeni sezon 2. fragmanı nefes kesti! Savaş sahnesi büyük beğeni topladı

Yeni sezonu merakla beklenen Kuruluş Osman’ın 2. Fragmanı yayınlandı. Nefes kesen fragmandaki savaş sahnesi büyük beğeni topladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 21:14:00 - 2020-09-25 21:47:41

Başrolünde Burak Özçvit’in olduğu ATV’nin ilgiyle izlenen tarih dizisi Kuruluş Osman’ın yeni sezonunun 2. Fragmanı yayınlandı.

Fragmandaki savaş sahnesi nefes keserken kadroya katılan yeni oyuncularda görüldü.

Fragmanda Ertuğrul Bey obaya büyük bir coşku içerisinde dönüyor. Kayı Obası ve Osman Bey Ertuğrul Gazi’yi büyük bir sevinç içerisinde karşılıyor.

Nefes kesen savaş sahnesi

Fragmanda gözüken başka bir sahnede ise Osman Bey ve kayı Alpleri Bizans askerlerine karşı savaş meydanında büyük bir savaş veriyor.

Savah sahnesindeki görsel efektler izleyenlerden şimdiden büyük beğeni aldı.

Dizinin yeni sezonunun ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Ancak yayınlanan yeni fragmandaki sahneler izleyiciden büyük beğeni topladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlham Aliyev, Ermenistan'ı dünyanın gözü önünde rezil rüsva etti!
Gündem

İlham Aliyev, Ermenistan'ı dünyanın gözü önünde rezil rüsva etti!

BM Genel Kurulu’nda konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın işgal ettiği yerlere yasadışı olarak yerleştiğini belirtere..
‘Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu derhal gitsin’ HDP’ye operasyon sonrası CHP’de paçalar tutuştu
Siyaset

‘Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu derhal gitsin’ HDP’ye operasyon sonrası CHP’de paçalar tutuştu

6-8 Ekim olayları nedeniyle gözaltına alınan HDP’liler, CHP’yi tedirgin etti. İttifakın yara alacağından endişe eden İlhan Cihaner, CHP Gene..
Bakan Fahrettin Koca'dan sevindiren açıklama
Korona Virüs

Bakan Fahrettin Koca'dan sevindiren açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Samsun'dan açıklamalarda bulunarak, 'Vaka artışı hızı kontrol altında' dedi.
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı