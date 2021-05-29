Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u ilk kez anlattı: O sahnede ağlamaktan gözlerim şişti

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey'in ikinci eşi "Malhun Hatun" karakterini oynayan Yıldız Çağrı Atiksoy, Bozdağ Film Youtube kanalına konuştu

"Kuruluş Osman sadece ülkemizde değil, birçok ülke tarafından benimsenen, severek izlenen, takip edilen ve tarihimizin tanıtımı açısından çok değerli ve önemli bir projedir" diyerek sözlerine başlayan Atiksoy, "Tarihimizi bu denli güçlü kalemler eşliğinde dünyaya anlatıyor olmak hem bu ülkenin vatandaşı olarak hemde bu dizide yer alan bir oyuncu olarak beni inanılmaz gururlandırıyor. Aynı zamanda Kuruluş Osman prodüksiyonel anlamda da bence Türkiye'de çığır açmış bir projedir" ifadelerini kullandı.

"Malhun Hatun Osman Bey'in dişi versiyonu"

Oynadığı Malhun Hatun karakterini Osman Bey'in dişi versiyonu olarak nitelendiren Atiksoy, "Zaten zıtlaşmalarının ve birbirlerinden etkilenmelerinin nedeni de budur. Malhun Hatun da Osman Bey gibi gözükara, cesur, mantığıyla hareket eden, doğru bildiğinden şaşmayan, herşeyin önüne obasının menfaatini koyan ve bu uğurda herşeyi göze alabilecek kadar güçlü bir karakter" dedi.

"Malhun Hatun, Bala Hatun ve daha niceleri bizim kıymetlimizdir" diyen Atiksoy sözlerini devamında şunları söyledi:

"Malhun Hatun kardeşlerinin ölümüyle birlikte babası tarafından erkek gibi yetiştirilmiş. O yüzden Malhun Hatun, Osman Bey ile tanışmasıyla kadın olduğunu keşfediyor. Ona duyduğu güçlü duygular sayesinde aslında yeniden kendiyle yüzleşiyor ve yeniden kendini keşfediyor çünkü tüm bu duygular Malhun Hatun için de çok yeni."

"Diziye başlamadan önce çok tedirgindim"

"Diziye başlamadan önce çok tedirgindim ve korku yaşadım" diyen Yıldız Çağrı Atiksoy, "Böyle titriyordum sette. Sanki ilk defa sete gelmişim ilk defa kamera karşısına çıkıyormuşum gibi hissettim. Oyuncu arkadaşlarım ve ekip o tedirginliğimi o korkularımı göğüslerinde yumuşattılar. Hepsi bu konuda yanımda oldu çok çok teşekkür ediyorum hepsine" şeklinde konuştu.

Diziye hazırlık sürecinin hiç olmadığını belirten Atiksoy, "Deneyimlediğim bir set değildi. Bildiğim bir set de değildi. Dizi benim için çok çok zordu fakat bir şekilde üstesinden geldiğimi hissediyorum. En azından bunun için çabalıyorum ve çalışıyorum. Halen daha çalışmaya devam ediyorum" dedi.

Dizide yer alan bütün herkesle çok iyi anlaştığını ve hepsini çok sevdiğini söyleyen Atiksoy şunları kaydetti:

"Onlar sayesinde ben bu adaptasyonu çok hızlı bir şekilde atlattım. O yüzden benim için hepsi çok kıymetli. Özge Törer'i ayrı çok seviyorum çünkü konteyner arkadaşım ve sağolsun benimle çok uğraşıyor. O yüzden onunla sahnelerimiz çok eğlenceli geçiyor. Burak Özçivit aynı şekilde inanılmaz çalışkan ve disiplinli bir oyuncu. Partneri olarak çok şanslı hissediyorum kendimi."

"Benim için unutulmaz sahnelerden biri oldu"

Dizi setinden atını, sandıkları, kilimleri ve tarihi objeleri almak istediğini ifade eden Atiksoy, "Ben baya birçok şeyi almak istiyorum aslında. Setin son günü bir kamyon dayayıp setin önüne bir kamyon dolusu eşya ile gitmek isterdim burdan" dedi.

Osman Bey ve Malhun Hatun'un düğün sahnesi hakkında konuşan Atiksoy, "Öyle bir sahne deneyimlediğim için çok heyecanlandım. Çok mutlu oldum çünkü çok farklı bir sahneydi. Çok güzel yazılmış ve çok güzel çekilmiş bir sahneydi. Benim için o sahen unutulmaz anlardan biri oldu" dedi.

"Ağlamaktan gözlerim şişti"

Moğolların obaya baskın verdiği sahnede çok etkilendiğini aktaran Atiksoy sözlerini şöyle tamamladı:

"Baskın sahnesinde bence ekrana o duygu selinin sadece dörtte biri yansıdı. Biz 2 gün boyunca çektik o sahneyi. Çok duygusaldı. Benim ağlamaktan gözlerim şişmişti ve bir anda Malhun Hatun olmayı unuttum. Çünkü atmosfer çok etkileyiciydi. Günümüzde halen onları yaşayan birilerinin olduğunu bilmek beni çok etkiledi ve sarstı. Normalde zaten duygusal biriyim ama Malhun Hatun benim kadar duygusal bir insan değil. Malhun Hatun daha dirayetli ve gözyaşlarını saklayan bir karakter. Ancak ben o sahnelerden o atmosferden çok fazla etkilendiğim için aşırı ağladım ve hep sahneleri kırpmak zorunda kaldık. Benim için çok duygusaldı o sahne."