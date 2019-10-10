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Kuruluş Osman'ın ilk fragman yayınlandı! Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

TRT1 ekranlarında geçen sezon ekranlara veda eden Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde başlayacak olan Kuruluş Osman'ın ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. 3 kıtada asırlarca adaletle hüküm süren Devlet-i Aliyye'nin kuruluşunu konu alan Kuruluş Osman'ın başrolünde başarılı oyuncu Burak Özçivit yer alacak. . Peki, Kuruluş Osman dizisi ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman oyuncuları kimler? Kuruluş Osman hangi kanalda yayınlanacak? İşte Kuruluş Osman'ın ilk tanıtım fragmanı...

10 Ekim 2019 Perşembe 00:20
Kuruluş Osman'ın ilk fragman yayınlandı! Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

TRT1 ekranlarında geçen sezon ekranlara veda eden Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde başlayacak olan Kuruluş Osman'ın ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. 3 kıtada asırlarca adaletle hüküm süren Devlet-i Aliyye'nin kuruluşunu konu alan Kuruluş Osman'ın başrolünde başarılı oyuncu Burak Özçivit yer alacak. . Peki, Kuruluş Osman dizisi ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman oyuncuları kimler? Kuruluş Osman hangi kanalda yayınlanacak? İşte Kuruluş Osman'ın ilk tanıtım fragmanı...

Kuruluş Osman'ın ilk tanıtım fragmanı yayınlandı

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ tiwitter hesabı üzerinden, merakla beklenen Kuruluş Osman'ın tanıtım fragmanının yayınlanacağını duyurmuştu. Daha önce adı Diriliş Osman olarak belirlenen daha sonra ismi Kuruluş Osman olarak değiştirilen dizinin fragmanından ilk görüntüler geldi. 9 Ekim Çarşamba akşamı twitter üzerinden yayınlanan fragman izleyenleri heyecanlandırdı. İşte, Kuruluş Osman'ın 1. bölüm fragmanından kareler....

Mehmet Bozdağ sosyal medyadan duyurdu

Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ daha önce Kuruluş Osman'la ilgili şu açıklamayı yapmıştı;

"Dünyanın pek çok bölgesinde 65'ten fazla ülkede beğeniyle takip edilen "Diriliş Ertuğrul" dizisi, 2019-2020 sezonunda izleyicisiyle "Diriliş Osman" konseptiyle buluşacak. Uzun süredir büyük bir titizlikle yürüttüğümüz projede Osman karakterine ise Burak Özçivit hayat verecek. Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

Kuruluş Osman'ın yayın tarihi ve oyuncu kadrosu henüz belli olmadı. Ancak dizinin Ekim ayının sonuna doğru ATV ekranlarında başlaması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 00:20
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