Kuruluş Osman'ın Helen'i Ayşen Gürler'den samimi açıklamalar

Kuruluş Osman’da Helen karakterini oynayan Ayşen Gürler dizi ile ilgili düşüncelerini "Mükemmel bir dizi. Orta Asya’dan Balkanlara, oradan tüm dünyaya yayılan muhteşem bir hikayenin başlangıcında ve böyle bir hikayeyi anlatan bir dizide olmak inanılmaz güzel bir şey. Hem Türkiye’nin hem dünyanın gözleri bu dizinin üzerinde. Bu sebeple böyle bir projenin içinde olmak bize çok daha fazla ayrıcalık getiriyor. Dünya çok sevdi bu işi. Çünkü galiba sanal kahramanlardan çok sıkılmışlardı. Gerçek kahramanların gerçek hikayesi onları büyüledi" şeklinde ifade etti.

"İnşallah bu işte olurum dedim"

Bozdağ Film Platosu’nda geçen ilk günü ile ilgili hislerini ise "Duygularımı nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama o kadar güzeldi ki! Plato muhteşem, ben zaten Diriliş Ertuğrul takipçisiydim ama bu kadar büyük bir plato ile karşılaşacağımı bilmiyordum. Hani bir rüya görürsünüz, rüyanızda hayatınızda hiç görmediğiniz insanlarla karşılaşırsınız, ben de öyleydim. Tek farkı rüya değildi. Her şey o kadar yaşıyordu ki beni 1200-1300’lü yıllara götürdü. ‘İnşallah bu işte olurum’ dedim. Sonrasında buradaydım" sözleriyle anlattı.

Gürler, ilk sahnesinde yaşadığı heyecanı ilginç bir anısıyla dile getirdi:

"İlk sahnemi çektiğim gün yine çok heyecanlandım. Atla girdiğimiz bir sahne vardı. Aslında üç ay eğitim aldık, kendimize göre çok iyi biniciyiz. Ama tabii iş gerçeğe binince set ortamı, o heyecan içimi pır pır ettiriyordu. Adımı, karakterimi sorsalar söyleyemezdim. Önümdeki arkadaşımın geçtiği yerde dallar, ağaçlar vardı. Oradaki ağaç fırladı, arkadan gelen bana çarptı. Ama o kadar büyük bir heyecan vardı ki üstümde, o dal suratımı mahvetse bile anlayamadım. Ne bir sızı, ne bir acı hissettim. Çok güzel bir andı."

Karakteri Helen ile ilgili düşüncelerini esprili bir dille anlatan Gürler "Helen karakteri evlat olsa sevilmez. Galiba onu en çok seven benim. Ama seyircimiz de sağ olsun Helen’i sevdiler. Helen kendi inançları doğrultusunda hareket eden bir kadın. Çok gizemli bir karakter. Ben onun gizemini çok seviyorum. Kıyafetlerimle aşk yaşadığımı söyleyebilirim. Özellikle yeni kıyafetlerim geldiğinde bayram çocuğu gibi oluyorum. Bütün arkadaşlarıma gidip kostümümü gösteriyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim, iki yıldır saç kestirmiyorum. Helen’in saçlarını o kadar sevdim ki iki yıldır saçıma makas değmiyor" sözleriyle kostümlerine olan beğenisine de ayrıca vurgu yaptı.

Erkan Avcı ile paylaştığı bir sahneye dair anısını "Erkan Avcı ile çok güzel anılar biriktiriyoruz. Geçen günlerde bir sahnede yükselmişim… Aslında çok yükselmeyeceğim bir sahneydi, nasıl içselleştirdiysem o sahneyi bir anda sahnenin adrenaliyle bir çıkış yapmışım. Erkan dönüp ‘Ne yapıyorsun sen ya?’ dedi. Ama sonra baktık çok güzel bir sahne olmuş. Daha doğal oynayacağım bir sahneydi, kafamda öyle kurmuştum. Adrenalinle beraber bayağı yüksek çıkmış. Seyrettiğimde çok güzel olmuştu" sözleriyle anlattı.

Gürler, oyuncu arkadaşlarıyla ilişkisiyle ilgili "Sette en iyi arkadaşım sahnelerimiz birlikte olduğu için Erkan Avcı. Setteki bütün arkadaşlarımı çok seviyorum. Emre Basalak’ın adını zaten herkes veriyordur. Setimizin en komik adamıdır. Sevgili Ragıp Savaş da çok espritüel bir adamdı. Çok keyifli zamanlar geçiriyoruz. Sette herkes birbiriyle o kadar uyumlu ki. Sanki hepimiz 10-15 yıldır arkadaşmışız gibi bir hava var. Bu işte Bozdağ Film’in aile yaklaşımından geliyor. O hepimize yansıdı. Hayatımın hiçbir döneminde unutmayacağım çok güzel dostluklar, anılar biriktirdim" dedi.