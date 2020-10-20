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Gündem Kuruluş Osman'ın Aksaçlı'sından yıllara meydan okuyan paylaşım!
Gündem

Kuruluş Osman'ın Aksaçlı'sından yıllara meydan okuyan paylaşım!

ATV'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'a ikinci sezonda dahil olan usta oyuncu Cüneyt Arkın sosyal medyada gündem olan "Nasıl başladı?/Nasıl Gidiyor?" akımına uydu.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 12:29:00 -
Kuruluş Osman'ın Aksaçlı'sından yıllara meydan okuyan paylaşım!

Televizyonun dev yapımı Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil ettiği usta isimler Cüneyt Arkın ile Tamer Yiğit özlem ile karşılandı. Yeşilçam'ın Malkoçoğlu'su Kuruluş Osman'ın Aksaçlı'sı olarak ekranlara geri dönen Cüneyt Arkın yıllara meydan okuduğu son yaptığı paylaşım ile bir kez daha kanıtladı. 83 yaşındaki usta oyuncu Cüneyt Arkın sosyal medyada başlatılan 'Nasıl başladı, nasıl gidiyor' akımına uydu. İşte hayranlarına nostalji rüzgarları estiren Cüneyt Arkın'ın o paylaşımı...

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'a ikinci sezonda dahil olan usta oyuncu Cüneyt Arkın sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Televizyonun dev yapımı Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil ettiği usta isimler Cüneyt Arkın ile Tamer Yiğit özlem ile karşılandı.

Yeşilçam'ın Malkoçoğlu'su Kuruluş Osman'ın Aksaçlı'sı olarak ekranlara geri dönen Cüneyt Arkın yıllara meydan okuduğu son yaptığı paylaşım ile bir kez daha kanıtladı.

83 yaşındaki usta oyuncu Cüneyt Arkın sosyal medyada başlatılan 'Nasıl başladı, nasıl gidiyor' akımına uydu. İşte hayranlarına nostalji rüzgarları estiren Cüneyt Arkın'ın o paylaşımı...

Nasıl başladı sorusunun cevabı olarak Malkoçoğlu filminden bir fotoğrafı paylaşan usta sanatçı, nasıl gidiyor sorusuna ise Kuruluş Osman dizisinden bir kesitle yanıt verdi. Başarılı sanatçının paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Cüneyt Arkın daha önce de benzer bir paylaşım ile hayranlarının takdirini toplamıştı.

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