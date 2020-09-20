Kuruluş Osman’ı tahtından edecek! Yeni fragmanı nefes kesti

ATV’de yayınlanan Kuruluş Osman dizisine rakip olarak gösterilen, senaryosunu Diriliş Ertuğrul’un senaristinin yazdığı TRT 1’in yeni dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu’nun yeni fragmanı büyük ses getirdi.

Sen cihanda saltanat sürersin lakin ben senin gönlünde saltanat sürerim ki, o bin cihana bedeldir... mottosu ile yayınlanan fragman dakikalar içinde binlerce görüntülenme aldı.

Tüm zamanların en yüksek izlenen tarihi dizilerine imza atan kanal, Yeni diziyi ekrana getirmeye hazırlanıyor. 28 Eylül Pazartesi günü izleyicilerle buluşacak olan dizi merakla bekleniyor.

Seyirci karşısına çıkmak için sabırsızlanan dizinin oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe gibi önemli isimler yer alıyor.