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Medya Kuruluş Osman'ı tahtından edecek! Bergüzar Korel'den dikkat çeken Uyanış Büyük Selçuklu paylaşımı
Medya

Kuruluş Osman'ı tahtından edecek! Bergüzar Korel'den dikkat çeken Uyanış Büyük Selçuklu paylaşımı

Oyuncu Bergüzar Korel, TRT'de bu akşam ekranlara gelecek olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 11:51:00 -
Kuruluş Osman'ı tahtından edecek! Bergüzar Korel'den dikkat çeken Uyanış Büyük Selçuklu paylaşımı

Türkiye’nin merakla beklediği Uyanış Büyük Selçuklu dizisi bugün resmen başlıyor.

Kuruluş Osman ile yarışacağı konuşulan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde oynayacak olan Hatice Şendil, Terken Hatun karakterini canlandıracak.

Oyuncu Bergüzer Korel, Hatice Şendil ve Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından Hatice Şendil’in dizideki bir sahnesini paylaşan Bergüzar Korel, ‘Oh be. Çok özlemiştik seni Haticem’ ifadelerini kullandı.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi bugün ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Tarihi bir dizi olan Uyanış Büyük Selçuklu, saat 20.00’de TRT’de izleyiciyle buluşacak.

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Yorumlar

dede

Demek ki kurl osmanın tahtı sağlam değilmiş yahu bu ferg sakallı bodrum müdavimi karılı herifli artizler uyduruk vahşilik yamyamlık kan çirkeflik dolu toplumu terörden çok tahrip eden dizilere ortakmısınız manşetinizden düşürmüyürsunuz TRT yi yolma arpalıkları zıkkımım dibinesiniz
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