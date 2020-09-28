Kuruluş Osman'ı tahtından edecek! Bergüzar Korel'den dikkat çeken Uyanış Büyük Selçuklu paylaşımı
Oyuncu Bergüzar Korel, TRT'de bu akşam ekranlara gelecek olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ile ilgili bir paylaşım yaptı.
Türkiye’nin merakla beklediği Uyanış Büyük Selçuklu dizisi bugün resmen başlıyor.
Kuruluş Osman ile yarışacağı konuşulan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde oynayacak olan Hatice Şendil, Terken Hatun karakterini canlandıracak.
Oyuncu Bergüzer Korel, Hatice Şendil ve Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Sosyal medya hesabından Hatice Şendil’in dizideki bir sahnesini paylaşan Bergüzar Korel, ‘Oh be. Çok özlemiştik seni Haticem’ ifadelerini kullandı.
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi bugün ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Tarihi bir dizi olan Uyanış Büyük Selçuklu, saat 20.00’de TRT’de izleyiciyle buluşacak.