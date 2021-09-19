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Medya Kuruluş Osman’dan ‘yoruluyorum’ diyerek ayrılmıştı! Flaş Kenan İmirzalıoğlu açıklaması
Medya

Kuruluş Osman’dan ‘yoruluyorum’ diyerek ayrılmıştı! Flaş Kenan İmirzalıoğlu açıklaması

En son ATV’nin rekorlar kıran Kuruluş Osman dizisinde oynayan Cüneyt Arkın, en beğendiği oyuncuyu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-19 14:11:00 -
Kuruluş Osman’dan ‘yoruluyorum’ diyerek ayrılmıştı! Flaş Kenan İmirzalıoğlu açıklaması

Son olarak “Kuruluş Osman” dizisinde seyirci Cüneyt Arkın, Tuluhan Tekelioğlu’nun hazırladığı “Efsaneler” belgeselinin gösterimine katıldı.

Kuruluş Osman dizisinde rol alan usta oyuncu Cüneyt Arkın, reyting rekortmeni projeden ayrıldığını duyurdu.

Gençlere mesaj yollayan Cüneyt Arkın, ‘çok seviyorlar tarihi ama tarih bilinçleri yok. Gençlerimizin çok şeyi eksik. Dizi çekimlerinden yoruluyorum artık’ dedi.

Kuruluş Osman başrolü Burak Özçivit sorusunu yanıtsız bırakan Arkın, en sevdiği ve beğendiği oyuncuyu açıkladı.

Cüneyt Arkın adı Kurtlar Vadisi Kaos ve Mahsusa Trablus gibi dizilerle anılan Kenan İmirzalıoğlu’nu beğendiğini söyledi.

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