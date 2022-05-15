Kuruluş Osman'dan yeni tanıtım! Gündüz Bey şehit oluyor
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 94. bölüm tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda Gündüz Bey'in şehit olduğu görüldü.
Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin merakla beklenen 94. bölüm tanıtımı yayınlandı.
Nefes kesen tanıtımda Osman Bey ve ordusunun İnegöl Kalesi'nin kapılarını kırarak içeri girdiği ve Bizans askerlerini kılıçtan geçirdiği görüldü. Kale surlarında Bizans askerleriyle çarpışan Gündüz Bey ise ağır yaralar alarak şehit oldu.
Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümüyle 18 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00’de ATV ekranlarında olacak.