Kuruluş Osman'dan olay fragman! Ortalık bu kez fena karışacak

ATV ekranlarında reyting rekorları kırmaya devam eden Kuruluş Osman'da bu hafta izleyiciyi şok eden olaylar yaşanacak.

Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 48. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Tanıtımda "Osman'ın başını tahmin bile edemeyeceği kadar büyük bir bela musallat ettim! Kara Şaman Togay!" sözleri dikkat çekti.

Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümüyle 3 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak.

Kuruluş Osman son bölümde neler yaşandı?

Çömlekçi İdris'in obadaki hainlerin ismini veremeden infaz edilmesinin ardından hainleri ortaya çıkarmak için harekete geçen Osman Bey, Nikola'nın Konstantinopolis'e çağırıldığı bilgisi alır. Nikola'yı ele geçirmek için bir baskın planlayan ve savaş hazırlıklarına başlayan Osman Bey, bu kez avını elinden kaçırmamaya kararlıdır.

Papa'nın ajanları Melik ve Süleyman bu istihbaratın Osman Bey'e ulaştığının bilgisini verince, Nikola, Osman Bey'i ters köşeye yatırmak için plan kurar. Ermeni Beli mevkinde Nikola ve Bizans kuvvetleri tarafından pusuya düşürülen Osman Bey ve alplerinin nasıl kurtulacağı merak konusu oldu.