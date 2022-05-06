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Medya Kuruluş Osman'dan nefes kesen yeni tanıtım! İnegöl'ün fethi başladı
Medya

Kuruluş Osman'dan nefes kesen yeni tanıtım! İnegöl'ün fethi başladı

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın heyecanla beklenen 93. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Tanıtımda Osman Bey'in alpleriyle birlikte İnegöl Kalesi'ni kuşattığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 16:53:00 - 2022-05-06 17:10:08

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 93. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Nefes kesen tanıtıma Osman Bey'in "Ya İnegöl'ü alacağız ya da şehit olacağız" sözleri damga vurdu.

Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un başrolde yer aldığı dizinin yeni tanıtımında Osman Bey'in alpleriyle birlikte İnegöl Kalesi'nin kapılarına dayandığı görüldü.

Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümüyle 11 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00’de ATV ekranlarında olacak.

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