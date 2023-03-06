Kuruluş Osman'dan nefes kesen yeni tanıtım

Kuruluş Osman'da heyecan yine dorukta! Dizinin merakla beklenen 117. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Tanıtıma Osman Bey'in "Onlar sayıca çok da olsalar yürek bizdedir, iman bizdedir" sözleri damga vurdu.

Tanıtımda Bala Hatun ve Malhun Hatun önderliğindeki Türk ordusunun karargahlarına baskın yaparak Moğolları darmadağın ettiği görüldü. Nayman ise aldığı bu ağır yenilgi karşısında deliye döndü. Şifa bulan Orhan Bey ise ayaklandı.