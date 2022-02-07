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Medya Kuruluş Osman'dan nefes kesen yeni tanıtım
Medya

Kuruluş Osman'dan nefes kesen yeni tanıtım

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 81.Bölüm 2.Tanıtımı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 17:17:00 - 2022-02-07 17:18:17

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da heyecan dorukta! Dizinin heyecanla beklenen 81.Bölüm 2.Tanıtımı yayınlandı. Tanıtıma Osman Bey'in "Her zalimin hesabını elbet biz göreceğiz!" sözleri damga vurdu.

Tanıtımda "Kanımızın son damlasına kadar vuruşacağız" diyen Osman Bey'in alpleriyle birlikte Söğüt'te Moğol askerleriyle savaşa tutuştuğu görüldü.

Tanıtımda ayrıca Osman Bey'in "öleceksin" diyerek Nikola'nın kellesini aldığı görüldü.

Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümüyle 9 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00’de ATV ekranlarında olacak.

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