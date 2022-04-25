Kuruluş Osman'dan nefes kesen tanıtım! Maske sonunda düşüyor
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 92. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Tanıtımda "Yüzünü göstermeye korkarsın da benim gazabımdan mı korkmazsın!" diyen Osman Bey'in Usta Arius'un maskesini düşürdüğü görüldü.
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da heyecan yine dorukta! Dizinin merakla beklenen 92. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı.
Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin yeni tanıtımında Osman Bey'in Usta Arius'un maskesini düşürdüğü görüldü.
Kuruluş Osman özetsiz yeni bölümüyle 27 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.45’te ATV ekranlarında olacak.