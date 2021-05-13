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Medya Kuruluş Osman'dan nefes kesen fragman
Medya

Kuruluş Osman'dan nefes kesen fragman

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 59. bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecan dolu yeni tanıtımda Osman Bey'in "O vakit onun ciğerini söker, leşini kurtların önüne atarım!" sözleri dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 08:08:00 -

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da heyecan yine dorukta! Çarpıcı sahneleri ve nefes kesen hikayesi ile izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizinin 59. bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtıma Osman Bey'in "O vakit onun ciğerini söker, leşini kurtların önüne atarım!" sözleri damga vurdu.

Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümüyle 19 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak.

58. bölümde neler oldu?

Şeyh Edebalı'nın araya girerek Osman Bey ve Umur Bey arasındaki olası çatışmayı önlemesinin ardından; Umur Bey, Togay'a saldırmaktan vazgeçer. Umur Bey'in gelmemesi üzerine Togay'ı tuzağa düşürme planı bozulan Nikola, Osman Bey ve Togay arasındaki barışı bozmak için harekete geçer.

Osman Bey kararını Bala Hatun'a açıklıyor

Osman Bey, Göktuğ ve Alpleri elçi göndererek Togay'a anlaşmaya sadık kalacağını bildirirken; Şeyh Edebalı, evlilik konusunda Umur Bey'i ikna etme görevini üzerine alır. Osman Bey ise Şeyh Edebalı'nın tavsiyesini beylerle istişare ettikten sonra Malhun Hatun'la evlenmeye karar verdiğini Bala Hatun'a açıklar.

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