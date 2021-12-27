  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan'ı duygulandıran nida: Ayasofya açılacak

Somali'de savunma bakanlığına yeni isim! Dikkat çeken 'Türkiye' ayrıntısı

Vatandaşa hizmet etmeyip bir de soyuyorlar! CHP'li başkana 'dolandırıcılık' davası!

Helalleşme yolculuğu diyenler küfürleşme yarışına girdiler! Özkoç’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a skandal ifadeler!

Otopsiler incelendi! '230 güne kadar...'

Polis Türk düğününe korona baskını yaptı! Damadın seçtiği 50 kişi eve gönderildi

ABD'yi kızdıracak iddia! Rusya'dan "S-400" ve "Su-35" alacaklar

Akşener'in 'seçim' açıklaması kahkaha attırdı

CHP'li Eren Erdem'den provokasyon! Halkı devlete karşı kışkırttı

CHP'li İBB'nin 'terör iltisaklı' çalışanlarına teftiş, Mansur Yavaş'ı da telaşlandırdı! Madem 'asılsız' bu telaşınız neden?
Medya Kuruluş Osman'dan heyecan dolu yeni tanıtım
Medya

Kuruluş Osman'dan heyecan dolu yeni tanıtım

ATV'nin sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 77. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 23:33:00 - 2021-12-27 23:33:52

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da heyecan yine dorukta! Dizinin merakla beklenen 77. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Tanıtıma Osman Bey'in "Seni bu gaflet uykusundan, hainlerin kanıyla sulanan adalet pusatım uyandıracak!" sözleri damga vurdu.

Tanıtımda Kayı Obası'na gelen Osman Bey'in Gündüz Bey ile hesaplaştığı görüldü.

Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümüyle 29 Aralık Çarşamba akşamı saat 20.00’de ATV ekranlarında olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay