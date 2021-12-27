Kuruluş Osman'dan heyecan dolu yeni tanıtım
ATV'nin sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 77. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı.
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da heyecan yine dorukta! Dizinin merakla beklenen 77. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Tanıtıma Osman Bey'in "Seni bu gaflet uykusundan, hainlerin kanıyla sulanan adalet pusatım uyandıracak!" sözleri damga vurdu.
Tanıtımda Kayı Obası'na gelen Osman Bey'in Gündüz Bey ile hesaplaştığı görüldü.
Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümüyle 29 Aralık Çarşamba akşamı saat 20.00’de ATV ekranlarında olacak.