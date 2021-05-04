Kuruluş Osman'dan heyecan dolu yeni fragman
Çarşamba günlerinin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın 57. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 57. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Tanıtıma Osman Bey ile konuşan Şeyh Edebali'nin "Umur Bey'in kızı Malhun Hatun ile evleneceksin!" sözleri damga vurdu.
Tanıtımda ayrıca Moğol komutanının şikayeti üzerine Sultan 2. Mesud'un Osman Bey'i cezalandıracağı yönündeki sözleri dikkat çekti.
Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümüyle 5 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.30'da ATV ekranlarında olacak.