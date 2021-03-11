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Medya Kuruluş Osman'dan heyecan dolu yeni fragman
Medya

Kuruluş Osman'dan heyecan dolu yeni fragman

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın 50. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 15:38:00 -

Çarşamba günleri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın 50. bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtımda "Boyların birliği, dirliği çakalların hükmüne bırakılmayacak!" sözleri dikkat çekti.

Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümüyle 17 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak.

Son bölümde neler oldu?

Kara Şaman Togay'ın uç bölgesine gelerek dengeleri değiştirmesinin ardından Türk obalarının birliğini sağlamak için harekete geçen Osman Bey, Söğüt'te toplanacak Toy için Türk obalarının beylerine çağrıda bulunur.

Malhun Hatun ve babası Umur Bey'in de katıldığı toy için üst düzey güvenlik önlemleri alınmasına rağmen, Süleyman ve Melik'in yardımıyla içeri sızan Kara Şaman Togay, Toy'a saldırı düzenler. Düzenlediği Toy'da böyle bir saldırının yaşanması Osman Bey'e güvenin sarsılmasına neden olurken; Malhun Hatun yaralanan babasının hesabını sormak üzere Togay'ın peşine düşer.

Osman Bey, hem saldırının arkasında kimin olduğunu bulmak hem de obadaki haini ortaya çıkarmak için bir plan kurar. Obadaki hainin Dündar Bey olabileceği ihtimali üzerine Savcı Bey, oğlu Bayhoca'nın ölümünün cezasını bizzat vermek ister. Kara Şaman Togay'ın izini süren Malhun Hatun ise tuzağa düşererek yaralanır. Bir sonraki bölümde ise tüm bu olanlar nedeniyle kendini sorumlu tutan Osman Bey bunun intikamı için savaşacak.

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