Kuruluş Osman'dan heyecan dolu yeni fragman

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın 49. bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtıma Osman Bey'in "Evvela mesele çözülecek, sonra da kelleler düşecek!" sözleri damga vurdu. Kuruluş Osman'ın yeni bölümü 10 Mart Çarşamba akşamı ATV ekranlarında olacak.

Son bölümde neler oldu?

Kuruluş Osman'ın 48'inci bölümüne, Bayhoca'nın şehit düşmesi ve Moğol komutanı Kara Şaman Togay'ın uç bölgesine gelişi damga vurdu.

Nikola'yı ele geçirmek için giriştiği harekatta tuzağa düşen ve Bizans kuvvetleri tarafından çembere alınan Osman Bey ve Alpleri, kanlarının son damlasına kadar savaştı. Osman Bey yaralıları savaş alanından çıkarmak için cansiperane mücadele ederken; düşmana büyük zayiat vererek çekildi. Bayhoca ve diğer yaralıların obaya gönderilmesinin ardından, bir avuç Alp'iyle birlikte pusu kuran Osman Bey, Göktuğ ve emrindeki Kuman askerlerinin yardımıyla Flatyos'u ele geçirdi.

Ağır yaralı vaziyette obaya getirilen Bayhoca'nın tüm müdahalelere rağmen şehit düşmesi büyük üzüntüye neden oldu. Osman Bey tuzağa düşmesine neden olan haini yakalamak üzere ant içerken; kendisini oyuna getirenleri bulmak için Göktuğ'u görevlendirdi.

Osman Bey'in konuşturmak istediği Flatyos'u obaya getirmesi ortalığı karıştırdı. Dündar Bey, Flatyos'un ismini vermesinden endişe ederken; Savcı Bey ve Lena Hatun evlatlarının katilinden hesap sormak istedi. Osman Bey hainlerin ismini vermeden Flatyos'un infaz edilmeyeceğini söylese de evlat acısına dayanamayan Savcı Bey ve Lena Hatun, Flatyos'un cezasını kesti.

Sahte iskan belgelerini teslim ederek hainlerin kimliğini öğrenmek isteyen Göktuğ, Helen'le buluşmaya gitti ancak karşısında Kara Şaman Togay'ı buldu. Askerlerini öldürülen Göktuğ tuzaktan yaralı kurtulurken belgeler de Togay'ın eline geçti. Togay, ardından Helen, Süleyman ve Melik'le buluştu. Papalık ajanları belgelerin sahte olduğunu fark edince hayal kırıklığına uğradı ve Togay'ı, Osman Bey'e karşı kışkırttı.

Malhun Hatun, babasının geldiği haberini verince, Osman Bey, Umur Bey ve Alplerini karşılamak üzere yola çıktı. Kara Şaman Togay ve emrindeki Moğol güçleri de Osman Bey'in peşine takıldı.