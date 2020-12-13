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Medya Kuruluş Osman'dan heyecan dolu yeni fragman
Medya

Kuruluş Osman'dan heyecan dolu yeni fragman

Çarşamba günleri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın 38. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 18:26:00 -

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 38. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Çarpıcı sahneleri ve nefes kesen hikayesi ile izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizinin yeni tanıtımında Kayı Obası'nda beylik mücadelesinin başladığı görüldü. 

Ertuğrul Gazi'nin hastalığını fırsat bilen Dündar Bey ise bey olmak için Toy'u topladı. İnegöl tekfuru Aya Nikola da Kayı beylerini zehirlemek için harekete geçti. Flatyos'un pususundan kurtulan Osman Bey ve alplerinin ne yapacağı ise merak konusu oldu.

Kuruluş Osman'IN yeni bölümü 16 Aralık Çarşamba akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak.

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