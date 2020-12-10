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Medya Kuruluş Osman'da tüyleri diken diken eden sahne!
Medya

Kuruluş Osman'da tüyleri diken diken eden sahne!

Kuruluş Osman'ın dün yayınlanan 37. bölümünde Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ne baskın yaparak kaleyi feth etti. Osman Bey, kalenin kontrolünü Bamsı Bey ve alplerine teslim ederken; Bamsı Bey ilk iş kalede ezan okuttu. Kaledeki ezan sahnesi büyük beğeni toplarken, sosyal medyaya da damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 10:42:00 -

Çarşamba akşamları yayınlanan ve yüksek reyting oranları ile göz dolduran ‘Kuruluş Osman’ın heyecanla izlenen 37’inci bölümünde, Osman Bey ve alpleri Kulucahisar Kalesi’ni fethedip surlara Kayı bayrağını dikerken, Alpleri ile birlikte Kulucahisar Kalesi’ne baskın yaparak ele geçiren Osman Bey, surlara yeniden Kayı bayrağını dikmeyi başardı. Osman Bey, kalenin kontrolünü Bamsı Bey ve alplerine teslim ederken; Bamsı Bey ilk iş kalede ezan okuttu.

Ezan sahnesi sosyal medyada gündem olup büyük beğeni toplarken, ‘Kuruluş Osman’ hayranları “tüylerimiz diken diken oldu” mesajlarıyla diziye destek mesajları gönderdi.

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