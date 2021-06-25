Kuruluş Osman'da söylenen Mustafa Kemal'in sözüne yapımcıdan flaş açıklama

Geçtiğimiz Çarşamba akşamı sezon finali bölümüyle ekrana gelen ATV'nin Kuruluş Osman dizisinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal'in Çanakkale Savaşı'na damga vuran "Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum" sözü, Osmanlı’ya karşı savaşan Bizanslı komutana söyletildiği haberlerine, Bozdağ Film'den yanıt geldi.



Kuruluş Osman dizisinin yapım şirketi Bozdağ Film'den yapılan açıklamada "Bazı medya organları tarafından ‘Kuruluş Osman’ dizimizin ikinci sezon final bölümünde yer alan bir sahnede geçen diyalog, 142 dakikalık bölümün genel hikayesi ve 7 dakikalık sahnenin on saniyelik kısmı üzerinden çarpıtılarak ve bağlamından koparılmış şekilde ele alınarak haberleştirilmiştir. Haberlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e karşı saygısızlık yapıldığı ifadeleri üzerine; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizin aziz hatıralarına duyduğumuz saygı gereği açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur." ifadelerine yer verdi.

"Ölümden korkan askerlerine seslenir"

Bozdağ Film'den yapılan açıklamanın devamında ise, "Dizide İnegöl Tekfuru Nikola, Türklerden daha güçlü bir orduya sahiptir. Buna rağmen Nikola, üst üste yaşadıkları yenilgilerle yılgınlığa kapılmış, komutanlarına güvenmeyen ve ölümden korkan askerlerine seslenir ve şöyle der: “Hiçbir zafere çiçekli yollardan geçilerek gidilmez. Biz buraya kanlı yollardan savaşarak geldik. Kanlı yollardan geçerek, Türkleri kendi kanlarında boğacağız. Eğer bir asker savaşmayı bırakıp düşünmeye başlarsa, orduda bir tek kişi bile kalmaz. Bizans’ın cesur evlatları ben size düşünmeyi değil, ölmeyi emrediyorum. Ölmek bizim için şereftir; ama savaşmadan yenilmek şerefsizlik.” Sahne videosunda geçen diyaloglardan da net anlaşılacağı üzerine İnegöl Tekfuru Nikola, savaşmaktan korkan askerlerine savaştan kaçarak, yenilmenin şerefsizlik olacağını söyleyerek motivasyonlarını arttırmaya çalışıyor." denildi.

"Bu habere imza atan gazetecilik anlayışını kınıyoruz"

İddialarla ilgili film şirketi "Bölümün ve sahnenin geneline bakılmadan, bağlamından koparılmış 10 saniyelik görüntü ve tek bir cümle üzerinden Tekfur Nikola’nın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le bağdaştırılması en hafif deyimiyle akıldışıdır; aymazlık, yalan ve iftiradır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milletimizin ortak değeri olduğunu bir kez daha hatırlatarak, akıldışı bir yaklaşımla üretilen bu habere imza atan gazetecilik anlayışını kınıyoruz. Saygılarımızla…" dedi.