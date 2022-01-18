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Medya Kuruluş Osman’da şok eden gelişme! Görenler gözlerine inanamadı
Medya

Kuruluş Osman’da şok eden gelişme! Görenler gözlerine inanamadı

Kuruluş Osman'ın 78. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde tuzağa düşen Osman Bey'i darağacında görenler gözlerine inanamadı.

Yeniakit Publisher
2022-01-18 14:06:00 -

atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’, 19 Ocak Çarşamba 20.00'de muhteşem bir bölümde ekranlara dönüş yapacak. Osman Bey’in darağacında olduğu görüntüleri ile olay olacak 78’inci bölüm ikinci fragmanı, ‘Kuruluş Osman’ seyircileri arasında büyük heyecana sebep oldu.

Vezir Alemşah'ı Bilecik Kalesi'nde köşeye sıkıştıran Osman Bey hiç beklemediği bir tuzağa düşerken, Tekfur Kosses de Tekfur Nikola'nın eline geçer. Osman Bey ve alpleri esir edilip ağır işkenceden geçirilir.

 

Vezir Alemşah, Osman Bey ve alplerinin bir an önce öldürülmesine karar verir! Vezir Alemşah, bu anı büyük bir gösteriye çevirme derdindedir ve Bilecik Kalesi'nde kurulan darağacında Osman Bey'in boynuna urgan geçirir!

Geyhatu ve Moğolların dönüşü dengeleri nasıl değiştirecek? Geyhatu ve Osman Bey nasıl karşı karşıya gelecek?

Geyhatu'nun Altuğ Alp'i infaz etmesine Osman Bey nasıl tepki verecek?

Gündüz Bey kardeşinin ölümüne karar veren Vezir Alemşah'tan ne isteyecek?

Tekfur Nikola, Kosses'ten nasıl hesap soracak?

Malhun Hatun, Bala Hatun ve Kayılar; beylerinin esir düşmesine nasıl tepki verecek?

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

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