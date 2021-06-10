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Medya Kuruluş Osman'da öyle bir şey yaşandı ki... Herkes telefonlarına sarıldı!
Medya

Kuruluş Osman'da öyle bir şey yaşandı ki... Herkes telefonlarına sarıldı!

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 63. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Fragmanda Bala hatunun Osman beyden çocuğu olacak olan Malhun hatuna söylediği söz dizinin hayranlarını üzüntüye boğdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 08:34:00 -

ATV’de yayınlanan reyting rekortmeni tarih dizisi Kuruluş Osman, dün akşam 62. Bölümü ile ekranlara geldi.

Yeni bölümün ardından 63. Bölüm Fragmanı da yayınlandı. Fragmanda Bala hatunun, Osman beyden hamile kalan Malhun hatuna kendi bebeği için ördüğü çorapları vermesi dizinin hayranlarını üzdü.

İzleyiciler sosyal medyada Bala hatunun durumuna üzüldüklerini belirten çok sayıda yorum ve paylaşımda bulundular.

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