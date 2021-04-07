Kuruluş Osman’da müthiş gelişme! Bir ülkede daha patladı
ATV’nin izlenme rekorları kıran başrolünde Burak Özçivit’in oynadığı Kuruluş Osman dizisine bir ülke daha büyük ilgi gösterdi.
ATV’de yayınlanan Kuruluş Osman dizisi rekor kırmaya devam ederken dünyada da ilgisini arttırdı.
Diriliş Ertuğrul’dan sonra Pakistan’da da büyük ilgi gören Kuruluş Osman bir ülkede daha patladı.
Tunus’ta yayınlanacağı haber yapılan dizi hakkında bu sefer de Libya söylentileri çıktı. Kuruluş Osman’ın Pakistan’da Geo Entertainment’ta seyirciyle buluşacağı açıklanmıştı. Toplam 34 ülkede izleyiciyle buluşan ‘Kuruluş Osman’ artık Libya’da da gösterime girecek.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın yaptığı dizi Youtube izlenme oranlarında ilerleme kaydetti.