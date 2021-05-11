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Medya Kuruluş Osman'da kritik karar! Resmen açıklayacak
Medya

Kuruluş Osman'da kritik karar! Resmen açıklayacak

Çarşamba günleri ekranlara gelen Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Osman Bey önemli bir karar alacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 17:17:00 -
Kuruluş Osman'da kritik karar! Resmen açıklayacak

ATV'de ekrana getirilen başrollerinde Burak Özçivit ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin rol aldığı Kuruluş Osman dizisi 58. bölüm fragmanı ekrana getirildi. Osman Bey, Malhun Hatun'la evlenme kararını açıklarken o anlar fragmana damgasını vurdu. ‘Kuruluş Osman', 12 Mayıs Çarşamba saat 20:30'da heyecan ve aksiyon yüklü yeni bölümüyle ATV ekranında olacak.

Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı ikinci sezonuyla da izleyenleri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman dizisi 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Nikola'nın planı bozuluyor

Şeyh Edebalı'nın araya girerek Osman Bey ve Umur Bey arasındaki olası çatışmayı önlemesinin ardından; Umur Bey, Togay'a saldırmaktan vazgeçer. Umut Bey'in gelmemesi üzerine Togay'ı tuzağa düşürme planı bozulan Nikola, Osman Bey ve Togay arasındaki barışı bozmak için harekete geçer.

Osman Bey kararını Malhun Hatun'a açıklıyor

Osman Bey, Göktuğ ve alpleri elçi göndererek Togay'a anlaşmaya sadık kalacağını bildirirken; Şeyh Edebalı, evlilik konusunda Umur Bey'i ikna etme görevini üzerine alır. Osman Bey ise Şeyh Edebalı'nın tavsiyesini beylerle istişare ettikten sonra Malhun Hatun'la evlenmeye karar verdiğini Bala Hatun'a açıklar.

Malhun Hatun ne tepki verecek?

Malhun Hatun, Osman Bey'in kendisi ile evlenmek istemesine ne tepki verecek? Umur Bey, Osman Bey'in kızıyla evlenmesine razı olacak mı? Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararını nasıl karşılayacak? Nikola, Togay'ı kışkırtmak için nasıl bir oyun kuracak? Togay, Osman Bey'den intikam almak için beklediği fırsatı ele geçirebilecek mi? Şeyh Edebalı, Umur Bey'i Osman Bey-Malhun Hatun evliliğine ikna edebilecek mi?

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' ATV ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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