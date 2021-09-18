Kuruluş Osman’da beklenmedik gelişme! 'Artık yoruluyorum' diyerek projeden ayrıldı

Tuluhan Tekelioğlu’nun hazırladığı “Efsaneler” belgeselinde yer alan Cüneyt Arkın gösterime katıldı. Sahneden konuşma yapan usta oyuncu gençlere sitem ederken, sınıf arkadaşı olan Yılmaz Büyükerşen’le ilgili anılarını da anlattı.

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YAZAR Tuluhan Tekelioğlu, “Efsaneler” belgeselinde Türkiye’nin önemli isimlerini bir araya getirdi.

Filmin önceki gün Feriye Sineması’nda yapılan gösterimine katılan usta oyuncu Cüneyt Arkın, gençlerle ilgili yaptığı değerlendirmede, “Gençlerin gözlerinden öperim. Onlar bizim, geleceğimiz umutlarımız, hayallerimiz ama yeterince gençlere önem veriliyor mu? Mesela ben tarihle uğraştım. Konferanslarda tarihten bahsederdim. Çok seviyorlar tarihlerini ama tarih bilinci yok. Gençlerimizin çok şeyi eksik” diye konuştu.

Cüneyt Arkın, 'muhabirlerin dizi nasıl gidiyor?' sorusuna ise "Vazgeçtim o işten. Dizi çekemiyorum artık. Yoruluyorum. Ama onlar iyi şeyler yapıyorlar" diyerek Kuruluş Osman'dan ayrıldığını açıkladı.