Kuruluş Osman'da Bahadır Bey kimdir?

Kuruluş Osman’a Diriliş Ertuğruldaki Sungurtekin Bey karakteri ile Sezgin Erdemir dahil olurken, İsimsizler dizisi ile tanınan oyuncu Çağkan Çulha ise Bahadır Bey karakteri ile dahil oldu. Hikayeye Dündar Bey'in oğlu "Bahadır" rolüyle dahil olan Çağkan Çulha, Kayı Obası'nda dengeleri değiştirmeye aday.

Kuruluş Osman’da Dündar Bey’in oğlu Batur’u kaybetmesinden sonra Alişar Bey’in “sana çocuk verecek bir avrat bakalım soyunu sürdürecek bir oğlun olsun” demesi üzerine Dündar Bey” benim bir oğlum daha var onu zamanında obadan göndermiştim” demişti.

'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 19'uncu bölümünde Dündar Bey, oğlu Bahadır'ın obaya gelişiyle güçlü bir müttefik kazandı.

Alişar Bey'le ittifak edip beylik makamına yeniden kurulmanın planlarını yapan Dündar Bey, affettiği ve yanına kabul ettiği oğlu Bahadır'ı Osman Bey'e karşı bir koz olarak kullanmayı planlarken, Bahadır, babasının emriyle Zorba'yı oklamıştı. Baba-oğulun buluştuğu sahnede Dündar, "Sen geldin ya sırtım daha pek elim deha güçlüdür" derken, Bahadır "Hala bana kırgın mısın baba?"diye sordu Dündar, "Büyük otağın büyük sorunları olur oğul… Sen kendine göre haylıydın, ben de öyle" diyerek eski kırgınlıkların geride kaldığını gösterdi.

İşte Kuruluş Osman’a yeni dahil olan Bahadır Bey Dündar Bey’in oğludur. Annesi bir kayı olmadığı için kayı obasından ayrı yaşayan Bahadır Bey babası tarafından evlatlıktan reddedilmiştir. Osman Bey karşısında köşeye sıkışan Dündar Bey’in şimdi oğluna ihtiyacı vardır. Ancak Bahadır Bey babası Dündar Bey gibi hain değildir. Kayı Obası tarafından da sevilen dürüst bir gençtir.

Bahadır Bey karakterini oynayan Çağkan Çulha kimdir?

Çağkan Çulha 22 Kasım 1985 İstanbul doğumludur. Annesi sinema oyuncusu Mine Mutlu’dur. İstanbul Üniversitesi İsletme bölümündeki eğitimini yarıda bırakan Çağkan Beykent Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları bölümünde eğitimine devam etmiştir.

Çocukluk arkadaşı Ceren Moray’dan esinlenerek ajanslara başvuran Çağkan bazı reklam filmlerinde oynamıştır. 2003 senaryosunu Gani Müjde’nin yazdığı Hayat Bilgisi dizisinde rol almıştır. 2006 yılında Acemi Cadı dizisindeki Selim rolü ile tanındı.

Oynadığı Diziler

2008-2010 yılları arasında Adanalı dizisinde oynadı. 2013-2014 yılları arasında ise Gürkan Uygun ve Berk Hakman ile “Kaçak” adlı polisiye mafya dizisinde oynamıştır. Çağkan Çulha İpek Ertuğral ile evlenerek dünya evine girmiştir.