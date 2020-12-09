Kuruluş Osman'da 'Azerbaycan' bombası! Yeni bölümde ekranlara gelecek
Çarşamba günleri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın 37. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Fragmandaki ‘Azerbaycan’ mesajı ise dikkatlerden kaçmadı.
Sevilen tarih Kuruluş Osman'ın 37. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Bu akşam ekranlara gelecek olan dizinin yeni bölümünde verilen Azerbaycan mesajı dikkat çekti.
Kalenin fethinde Bamsı Bey’in nereden geldiklerini sorduğu bir alp ‘Karabağ’dan cevabını verdi. Bu cevap karşısında büyük bir sevinç duyan Bamsı bey “Selam olsun Karabağ’ın yiğitlerine” diyerek Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ zaferine atıf yaptı.