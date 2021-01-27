  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Kuruluş Osman'da Aksu'yu kim oynuyor?
Medya

Kuruluş Osman'da Aksu'yu kim oynuyor?

Kuruluş Osman dizisi yoğun bir ilgi ile izleniyor. Çarşamba akşamları ATV ekranlarında yayınlanan tarihi dizi Kuruluş Osman oyuncuları merak ediliyor. Bu akşam ekranlara gelen yeni bölümünde diziye Aksu karakteri ile katılan oyuncu merak kazandı. Peki, Kuruluş Osman'da Aksu'yu kim oynuyor?

Yeniakit Publisher
2021-01-27 22:26:00 -
Kuruluş Osman'da Aksu'yu kim oynuyor?

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisine yeni bir kadın oyuncu katıldı. Burak Özçivit'in “Osman Bey” karakterine hayat verdiği Kuruluş Osman dizisinin yeni oyuncusu Funda Güray oldu. Güray dizide hangi rolü oynayacak?

Kuruluş Osman'da Aksu'yu kim oynuyor?

Burak Özçivit'in “Osman Bey” karakterine hayat verdiği Kuruluş Osman dizisine yeni bir kadın oyuncu katıldı.

 

Kuruluş Osman dizisine bu sezon birçok oyuncuyu kadrosunda katan diziye Aksu rolüyle yeni bir oyuncu daha eklendi.

 

Tv100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre Kuruluş Osman’ın yeni oyuncusu Funda Güray oldu.

Paramparça, Sahipli, Seni Kimler Aldı gibi yapımlarda rol alan Funda Güray Kuruluş Osman dizisine dahil edildi. Güray’ın dizide Aksu rolü ile ekranlara geliyor.

 

Funda Güray kimdir?

1988 yılında İstanbul'da doğdu. Haliç Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi de aldı. Çeşitli reklam ve televizyon dizilerinde rol aldı.

Funda Güray 2016 yılında Atv ekranlarında yayınlanan Rengarenk dizisi oyuncuları arasında yer almıştır.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altını olanlar dikkat! Çılgın tahmin!
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! Çılgın tahmin!

Eskişehir Kuyumcular Odası Başkanı Ercan Arıyürek, altın fiyatlarının bu yıl tarihi rekoru kıracağını belirterek gram altının 547 olacağını ..
Son dakika açıklaması! Meteoroloji tahmin değiştirdi
Yaşam

Son dakika açıklaması! Meteoroloji tahmin değiştirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kar yağışı tahminin değiştirdi. İstanbul'a perşembe günü kar gelmesi bekleniyor.
Erdoğan'dan 'harekete geçin' çağrısı: Artık dur denilmeli!
Gündem

Erdoğan'dan 'harekete geçin' çağrısı: Artık dur denilmeli!

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Holokost, Bosna, Ruanda, Kamboçya gibi trajedilerin tekerrür etmemesi için uluslararası toplum harekete geçmelidir. B..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay