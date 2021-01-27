ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisine yeni bir kadın oyuncu katıldı. Burak Özçivit'in “Osman Bey” karakterine hayat verdiği Kuruluş Osman dizisinin yeni oyuncusu Funda Güray oldu. Güray dizide hangi rolü oynayacak?

Kuruluş Osman'da Aksu'yu kim oynuyor?

Burak Özçivit'in “Osman Bey” karakterine hayat verdiği Kuruluş Osman dizisine yeni bir kadın oyuncu katıldı.

Kuruluş Osman dizisine bu sezon birçok oyuncuyu kadrosunda katan diziye Aksu rolüyle yeni bir oyuncu daha eklendi.

Tv100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre Kuruluş Osman’ın yeni oyuncusu Funda Güray oldu.

Paramparça, Sahipli, Seni Kimler Aldı gibi yapımlarda rol alan Funda Güray Kuruluş Osman dizisine dahil edildi. Güray’ın dizide Aksu rolü ile ekranlara geliyor.

Funda Güray kimdir?

1988 yılında İstanbul'da doğdu. Haliç Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuk eğitimi de aldı. Çeşitli reklam ve televizyon dizilerinde rol aldı.

Funda Güray 2016 yılında Atv ekranlarında yayınlanan Rengarenk dizisi oyuncuları arasında yer almıştır.