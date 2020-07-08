Kuruluş Osman'a yeni transfer iddiası! İşte oynayacağı karakter
Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğindeki Kuruluş Osman'ın 2. sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Dizide yaşanan olaylar izleyicileri ekran başına kilitlerken yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.
Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğindeki Kuruluş Osman'ın bu sezon yayınlanan bölümlerinde yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitedi. Yeni sezonda kadroya yeni isimler katılmaya devam edecek. Diziyle ilgili yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Mert Öcal'ın yeni sezonda Kuruluş Osman kadrosuna katılacağı ve Savcı Bey karakterini oynayacağı iddia ediliyor.
Fakat Öcal'ın yeni sezonda Kuruluş Osman'a katılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.