Kuruluş Osman'a katılan yeni oyuncular kimler?
Kuruluş Osman yeni oyuncular | Kuruluş Osman dizisinin 3.sezonu için geri sayım başladı. Diziyi yakından takip edenler ise kadroya dahil olan yeni oyuncuların kim olduğunu araştırıyor. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimler?
ATV ekranlarında yayımlanan Kuruluş Osman'ın yeni sezona merakla bekleniyor.65. bölümüyle ekranlara gelecek olan dizinin yeni sezon çekimleri geçtiğimiz haftalarda başladı. Dizinin 65. bölümünün ne zaman ekranlara geleceği açıklanmadı ancak ekim ayında yeni sezonun başlaması bekleniyor. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimler?
Kuruluş Osman'a katılan yeni oyuncular kimler?
Kuruluş Osman'ın 3.sezon kadrosuna 12 yeni oyuncu katıldı. Yıldıray Şahinler, Serhat Kılıç, Şeyda Korkmaz, Rüzgar Korkmaz, Oğuzhan Karbi, Recep Çavdar, Serdar Akülker, Serhat Parıl, Serhat Kaya Okay, Burak Alp Yenilmez, Can Bartu Aslan, Melis Gülhan dizinin yeni sezon kadrosunda yer alacak.