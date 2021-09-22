  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Kuruluş Osman'a katılan yeni oyuncular kimler?
Medya

Kuruluş Osman'a katılan yeni oyuncular kimler?

Kuruluş Osman yeni oyuncular | Kuruluş Osman dizisinin 3.sezonu için geri sayım başladı. Diziyi yakından takip edenler ise kadroya dahil olan yeni oyuncuların kim olduğunu araştırıyor. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimler?

Yeniakit Publisher
2021-09-22 09:38:00 -
Kuruluş Osman'a katılan yeni oyuncular kimler?

ATV ekranlarında yayımlanan Kuruluş Osman'ın yeni sezona merakla bekleniyor.65. bölümüyle ekranlara gelecek olan dizinin yeni sezon çekimleri geçtiğimiz haftalarda başladı. Dizinin 65. bölümünün ne zaman ekranlara geleceği açıklanmadı ancak ekim ayında yeni sezonun başlaması bekleniyor. Peki, Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimler?

Kuruluş Osman'a katılan yeni oyuncular kimler?

Kuruluş Osman'ın 3.sezon kadrosuna 12 yeni oyuncu katıldı. Yıldıray Şahinler, Serhat Kılıç, Şeyda Korkmaz, Rüzgar Korkmaz, Oğuzhan Karbi, Recep Çavdar, Serdar Akülker, Serhat Parıl, Serhat Kaya Okay, Burak Alp Yenilmez, Can Bartu Aslan, Melis Gülhan dizinin yeni sezon kadrosunda yer alacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay