Kuruluş Osman'a geleceği iddia edilen Özge Yağız için o dizi devreye girdi

Kanal 7'de yayınlanan Yemin dizisinde Reyhan karakterini oynayan Özge Yağız’ın Kuruluş Osman'a transfer olduğu iddia edilmişti.

Yağız, büyük çıkış yaptığı diziden ayrıldı; fakat sebebi ise net olarak bilinmiyor.

Yemin'in yurt dışına satılması ile popülerliği de her geçen gün artan Özge Yağız'ın yeni sezonda Kuruluş Osman dizisinde rol alacağı iddiası ortaya atılmıştı.

Ancak ünlü oyuncunun önündeki en ciddi teklifin Star TV’de yayınlanacak olan Sol Yanım isimli diziden geldiği belirtiliyor.