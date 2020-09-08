Kuruluş Osman'a dev bir transfer daha! O oyuncu ile anlaşıldı

Yurtiçi ve yurtdışında adından çokça söz ettiren Kuruluş Osman dizisi yeni sezon için kolları sıvadı. Birçok ünlü yıldızla sözleşme imzalayan dizi yapımcıları bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı.

Oyuncu Seray Kaya ile anlaşan Bozdağ Film, yeni transferi “Kuruluş Osman güçlü kadrosuyla geliyor!” paylaşımı ile sevenlerine duyurdu.

Yeni sezon için, Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir ve Ahmet Yenilmez, Umut Karadağ gibi ünlü isimlerle anlaşan Bozdağ film şirketi, ünlü oyuncu Seray Kaya ile yoluna devam edecek.

Seyirciden büyük ilgi gören dizide, Seray Kaya’nın hangi rolde olacağı merak konusu.

Çarşamba akşamı sevenleri ile buluşacak olan dizi Metin Günay yönetmenliğinde ekranlara gelecek.