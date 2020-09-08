  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Kuruluş Osman'a dev bir transfer daha! O oyuncu ile anlaşıldı
Medya

Kuruluş Osman'a dev bir transfer daha! O oyuncu ile anlaşıldı

İzlenme rekorları kıran Kuruluş Osman dizisi adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin yapımcısı Bozdağ filmin paylaştığı habere göre, oyuncu Seray Kaya 2. Sezonda sevenleri ile buluşacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 11:28:00 - 2020-09-08 12:35:13
Kuruluş Osman'a dev bir transfer daha! O oyuncu ile anlaşıldı

Yurtiçi ve yurtdışında adından çokça söz ettiren Kuruluş Osman dizisi yeni sezon için kolları sıvadı. Birçok ünlü yıldızla sözleşme imzalayan dizi yapımcıları bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı.

Oyuncu Seray Kaya ile anlaşan Bozdağ Film, yeni transferi “Kuruluş Osman güçlü kadrosuyla geliyor!” paylaşımı ile sevenlerine duyurdu.

Yeni sezon için, Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir ve Ahmet Yenilmez, Umut Karadağ gibi ünlü isimlerle anlaşan Bozdağ film şirketi, ünlü oyuncu Seray Kaya ile yoluna devam edecek.

Seyirciden büyük ilgi gören dizide, Seray Kaya’nın hangi rolde olacağı merak konusu.

Çarşamba akşamı sevenleri ile buluşacak olan dizi Metin Günay yönetmenliğinde ekranlara gelecek.

Kuruluş Osman’da yer yerinden oynayacak! Yeni sezona iki transfer
Kuruluş Osman’da yer yerinden oynayacak! Yeni sezona iki transfer

Medya

Kuruluş Osman’da yer yerinden oynayacak! Yeni sezona iki transfer

Diriliş Ertuğrul'un senaristi ortalığı kasıp kavuracak! Yeni dizinin fragmanı yayınlandı
Diriliş Ertuğrul'un senaristi ortalığı kasıp kavuracak! Yeni dizinin fragmanı yayınlandı

Medya

Diriliş Ertuğrul'un senaristi ortalığı kasıp kavuracak! Yeni dizinin fragmanı yayınlandı

Kuruluş Osman yeni sezona bomba gibi giriyor! Bir transfer daha...
Kuruluş Osman yeni sezona bomba gibi giriyor! Bir transfer daha...

Medya

Kuruluş Osman yeni sezona bomba gibi giriyor! Bir transfer daha...

Ahmet Yenilmez de Kuruluş Osman'da
Ahmet Yenilmez de Kuruluş Osman'da

Gündem

Ahmet Yenilmez de Kuruluş Osman'da

 

Yeni Akit Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İki kaymakam görevden alındı
Gündem

İki kaymakam görevden alındı

Batman'da görev yapan Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı ile Beşeri Kaymakamı Sinan Aşçı hakkında başlatılan FETÖ soruşturması nedeniyle görev..
Körfez İşbirliği Konseyi'nden ihanet gibi açıklama: Filistin davası ticarete dönüştürüldü
Dünya

Körfez İşbirliği Konseyi'nden ihanet gibi açıklama: Filistin davası ticarete dönüştürüldü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki normalleşmeye ilişkin Filistinli grupların toplantısında yapılan eleştirilere tepki gö..
Beşiktaş, eski yıldızını kadrosuna kattı
Spor

Beşiktaş, eski yıldızını kadrosuna kattı

Yeni sezonu öncesi çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor ile sözleşmesini fesh eden eski oyuncusu Gökhan Töre'..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı