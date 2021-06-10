Kuruluş Osman'a damga vuran sahne! Osman Bey Bamsı Bey'in intikamını böyle aldı

ATV'nin fenomen dizilerinden 'Kuruluş Osman', bu hafta 62'nci bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Heyecanla takip edilen 62'nci bölümünde, Bamsı Bey'i şehit eden Togay'ı ele geçiren Osman Bey, Togay ve sağ kolu Camuha'nın cezasını bizzat kesti.

Turhan Alp'in maharetiyle esir tutulduğu kervansaraydan kaçırılıp kendi ayağıyla Osman Bey'e gelen Togay ve sağ kolu Camuha, elleri bağlı vaziyette Söğüt'e getirildi. Söğüt ahalisinin yanı sıra Kayı Obası'nın önde gelen beyleri ve hatunları da adaletin yerine geleceği bu ana tanıklık etmek üzere hazır bulundu.