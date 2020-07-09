Kuruluş Osman'a damga vuran AK Parti detayı

Kuruluş Osman dizisi Haziran ayında sezon finali yaparak birinci sezonunu çok başarılı bir şekilde tamamladı. Burak Özçivit’in başrolündeki dizide Ertuğrul Gazi rolünün yaşlılığı için ise görüşmeler sürüyor.

Bu rol için daha önce Ediz Hun ile anlaşma yapıldığına yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Ancak bu iddialar doğrulanmamıştı.

TV100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre rol için düşünülen isim Ediz Hun değil. Yeşilçam’ın sevilen isimlerinden Tamer Yiğit ile imza aşamasına gelindiği belirtiliyor. Şayet imzalar atılır ise Kuruluş Osman dizisinin 2. sezonunda Tamer Yiğit’i Ertuğrul Gazi olarak ekranda görmeye başlayacağız.

Tamer Yiğit’inde 2001 yılında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kurucuları arasında olduğu öğrenildi.