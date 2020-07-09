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Medya

Kuruluş Osman'a damga vuran AK Parti detayı

Diriliş Ertuğrul dizisinde 5 sezon boyunca Ertuğrul Gazi rolünü canlandıran ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın Kuruluş Osman’da da rol alması çok arzu ediliyordu. Dizinin hayranları 1 sezon boyunca bıkmadan, usanmadan Düzyatan’ın dizide rol alması için sosyal medyadan baskı yaparken Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi rolünü oynayacak olan Tamer Yiğit’in AK Parti’nin kurucuları arasında olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 16:38:00 - 2020-07-09 17:11:48
Kuruluş Osman'a damga vuran AK Parti detayı

Kuruluş Osman dizisi Haziran ayında sezon finali yaparak birinci sezonunu çok başarılı bir şekilde tamamladı. Burak Özçivit’in başrolündeki dizide Ertuğrul Gazi rolünün yaşlılığı için ise görüşmeler sürüyor.

Bu rol için daha önce Ediz Hun ile anlaşma yapıldığına yönelik iddialar ortaya atılmıştı. Ancak bu iddialar doğrulanmamıştı.

TV100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre rol için düşünülen isim Ediz Hun değil. Yeşilçam’ın sevilen isimlerinden Tamer Yiğit ile imza aşamasına gelindiği belirtiliyor. Şayet imzalar atılır ise Kuruluş Osman dizisinin 2. sezonunda Tamer Yiğit’i Ertuğrul Gazi olarak ekranda görmeye başlayacağız.

Tamer Yiğit’inde 2001 yılında kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kurucuları arasında olduğu öğrenildi.

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