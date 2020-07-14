  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya

Kuruluş Osman'a bekleniyordu! Bir teklif iddiası daha

Mert Öcal'ın yeni sezonda Kuruluş Osman'ın kadrosuna katılacağı ileri sürülmüştü. Henüz resmi bir açıklama gelmezken Öcal'a yayın hayatına başlayacak Barbaros isimli dizi projesinden de teklif geldiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 11:42:00 - 2020-07-14 11:48:45
Kuruluş Osman'a bekleniyordu! Bir teklif iddiası daha

Başrolünü Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğindeki Kuruluş Osman'ın kadrosuna yeni sezonda yeni isimler katılmaya devam edecek. Mert Öcal'ın da yeni sezonda başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'ın kadrosuna katılacağı ve Savcı Bey karakterini oynayacağı iddia edilmişti. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

Öte yandan Mert Öcal'a bir teklif daha geldiği iddia edildi.

Öcal'a yayın hayatına başlayacak Barbaros isimli dizi projesinden teklif geldiği ileri sürüldü.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı