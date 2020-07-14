Kuruluş Osman'a bekleniyordu! Bir teklif iddiası daha
Mert Öcal'ın yeni sezonda Kuruluş Osman'ın kadrosuna katılacağı ileri sürülmüştü. Henüz resmi bir açıklama gelmezken Öcal'a yayın hayatına başlayacak Barbaros isimli dizi projesinden de teklif geldiği iddia edildi.
Başrolünü Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğindeki Kuruluş Osman'ın kadrosuna yeni sezonda yeni isimler katılmaya devam edecek. Mert Öcal'ın da yeni sezonda başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'ın kadrosuna katılacağı ve Savcı Bey karakterini oynayacağı iddia edilmişti. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.
Öte yandan Mert Öcal'a bir teklif daha geldiği iddia edildi.
Öcal'a yayın hayatına başlayacak Barbaros isimli dizi projesinden teklif geldiği ileri sürüldü.