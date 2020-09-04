Kuruluş Osman yeni sezonda yeni kadrosuyla Diriliş Ertuğrul'u geçebilir

Tüm dünyada ilgiyle izlenen reyting rekortmeni tarih dizisi Diriliş Ertuğrul’un devamı niteliğinde olan ve yapımcılığını yine Mehmet Bozdağ’ın yaptığı Kuruluş Osman ikinci sezona bomba transferle başlayacak.

İlk sezon beklenen etkiyi yapmadı

İlk sezonda Diriliş Ertuğrul kadar etki elde demeyen dizisinin kadrosuna dahil ettiği isimlerle yeni sezonda çok daha başarılı olacağı belirtiliyor. Diriliş Ertuğrul’un ardından yep yeni oyuncular ve konseple Osman Gazi dönemini anlatan dizinin ilk sezonu Diriliş izleyicisini tatmin etsene seyirciler hikayenin daha da gelişmesini ve savaş sahnelerinin daha etkili olmasını istedi.

Seyircinin tepkisini dikkate alan dizinin yapımcıları yeni sezonda çok büyük değişikliklere gidecek ve diziye birbirinden başarılı çok sayıda yeni oyuncu dahil olacak.

Kuruluş Osman’da Ertuğrul bey karakterini Diriliş Ertuğrul dizisinden aşina olunan Engin Altan Düzyatan’ın oynaması bekleniyordu. Ancak Engin Altan Düzyatan’ın TRT’nin yeni dizisi Barbaros’ta yer alacağı öğrenildi. Kuruluş Osman’da ise Engin Altan Düzyatan dışında Ertuğrul beyin yaşlılığını oynayacak çok sayıda isim gündeme geldi. Bunlardan birisi de Ediz Hun..

Bomba isimler diziye girdi

Dizinin kadrosuna ‘Battal Gazi’ filmleriyle akıllara yer eden ünlü oyuncu Cüneyt Arkın’ın katılması da seyirci tarafından sevinçle karşılandı.

Cüneyt Arkın’dan sonra dizinin kadrosuna peş peşe yeni isimler dahil oldu

Şampiyon dizisinde oynayan Erkan Avcı, Poyraz Karayel dizisinde oynadığı 'Sefer' karakteriyle bilinen Kanbolat Görkem Aslan ile birlikte Seçkin Özdemir ve Umut Karadağ da Kuruluş Osman’ın yeni sezon kadrosunda yer aldı.

Diriliş Ertuğrul’un başarısını yakalayabilir

Peş peşe gelen transfer haberlerinde son isimler Ahmet Yenilmez ve Hazım Körmükçü oldu. İki önemli oyuncuyu da kadrosuna dahil eden Kuruluş Osman’ın yeni sezona bomba gibi başlayacağı belli oldu.

Televizyon yorumcuları Kuruluş Osman’ın yeni oluşturduğu başarılı oyuncu kadrosu ile ikinci sezonda çok daha etkin bir hikaye ortaya koyacağını ve halefi olduğu Diriliş Ertuğrul dizisinin başarına yaklaşacağını belirtiyor.

Dizinin hayranları yeni sezonun başlaması iple çekerken yeni oyuncuların dizi de hangi rollerde yer alacağı ise şimdiden merak ediliyor.