Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Kuruluş Osman ikinci sezona 7 Ekim Çarşamba günü başlıyor. Ertuğrul Bey’in hayatını ve o dönemin olaylarını konu alan Diriliş Ertuğrul’un final yapmasından sonra bu kez de Diriliş Ertuğrul’un devamı niteliğinde olan ve bu kez de Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in dönemini, siyasi olaylarını anlatan Kuruluş Osman dizisi ekranlarda izleyicisiyle buluştu. Yayınlandığı ilk günden itibaren reyting rekorlarını alt üst eden Kuruluş Osman dizisi ikinci sezona dopdolu girmeye hazırlanıyor. Kuruluş Osman 2. sezon 28. Bölüm fragmanı yayınlanlanmasıyla birlikte bu sezonda da Kuruluş Osman her zaman olduğu gibi b diğer dizileri geride bırakacak. Zira Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları birbirinden usta oyuncular.

Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları kimler?

Kuruluş Osman, yaz döneminde bomba transferlere imza attı. Diriliş Ertuğrul’da Ertuğrul Bey’i oynayan Engin Altan Düzyatan’ın Kuruluş Osman’a katılıp katılmayacağı her daim merak ediliyordu. Ancak Engin Altan Düzyatan’ın Kuruluş Osman’a katılacağı beklenirken asıl bomba Cüneyt Arkın ile patlatıldı. Film yapımcısı Mehmet Bozdağ, Kuruluş Osman’a yeni sezon için ekibe kattıkları isimleri tek tek duyurmaya başladı. Mehmet Bozdağ, Cüneyt Arkın’ın Kuruluş Osman’a transfer edildiğinin müjdesini verirken, Engin Altan Düzyatan’ın diziye dahil olmayacağı, yeşilçamın usta oyuncularından Tamer Yiğit’in Ertuğrul Bey karekterini canlandıracağının öğrenilmesiyle öğrenildi. İşte Yeni sezonda Kuruluş Osman’a katılan yeni oyuncuların isimleri:

Cüneyt Arkın (Ak sakallılar lideri), Tamer Yiğit (Ertuğrul bey), Sezanur Sözen (Eftelya), Seray Kaya, Umut Karadağ, Bahtiyar Engin, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan ve Seçkin Özdemir.

Kuruluş Osman oyuncuları

Burak Özçivit (Osman Bey), Nurettin Sönmez (Bamsı), Ragıp Savay (Dündar Bey),Seda Yıldız (Şeyh Edebali), Emre Basalak (Gündüz Bey), Özge Törer (Bala Hatun), Yiğit Uçan (Boran), Celal Al (Abdurrahman Alp), Didem Balçın (Selcan Hatun), Tolga Akkaya (Dumrul), Atilla Güzel (Ayaz), Sezgin Erdemir (Sungur Tekin), Yeşim Ceren Bozoğlu (Hazla Hatun).