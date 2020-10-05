Kuruluş Osman ne zaman? | TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olarak çekilen Kuruluş Osman, Kasım 2019’da ATV ekranlarında yayınlanmaya başladı. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren dizi geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Kuruluş Osman çekildiği plato, oyuncu kadrosu ve senaryosu ile büyük ilgi görüyor. Vatandaşlar dizinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceğini araştırmaya başladı. Peki, Kuruluş Osman yeni bölümde neler yaşanacak?

Kuruluş Osman yeni bölüm neler olacak?

Kuruluş Osman dizisine koronavirüs salgını sebebiyle birkaç hafta ara verildi. Ardından alınan güvenlik tedbirleriyle dizi tekrar çekilmeye başladı. Haziran 2019’da ise Kuruluş Osman 27. bölümüyle sezon finali yaptı. Yeni sezon 7 Ekim Çarşamba günü yayınlanacak 28. bölümle başlayacak.

Kuruluş Osman hayranları dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağını araştırmaya başladı. Kuruluş Osman dizisinin 28. bölüm fragmanı yayınlandı.

Bu sezon Kuruluş Osman dizisi kadrosuna önemli isimler katıldı. Cüneyt Arkın dizide Ak Sakallı karakterini oynayacak. Bir sezon boyunca en çok merak edilen ise Ertuğrul Bey'in obaya dönüp dönmeyeceğiydi. Yeni sezonda Ertuğrul Bey karakterini Yeşilçam'ın deneyimli oyuncularından Tamer yiğit oynayacak.

28. bölüm fragmanı