Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş yıllarını anlatan ve ATV ekranlarının sevilen yapımları arasında yer alan Kuruluş Osman’ın yeni bölümlerinin ne zaman ekranlarda olacağı merak ediliyor. Bu hafta Kuruluş Osman yeni bölüm var mı?

Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? Kuruluş Osman bu hafta var mı 12 Ocak?

Bozdağ Film'den yapılan açıklamada, "Son dönemde Türkiye'de ve dünyada yeniden yükselişe geçen korona vakaları setlerimizi de etkilemiş olup bazı oyuncularımızın testlerinin pozitif çıkması üzerine yaşanan bu durum nedeniyle Destan ve Kuruluş Osman dizilerimizin çekimlerinde gecikmeler yaşanmıştır. Oyuncularımızın ve ekibimizin sağlığını her şeyin üzerinde tuttuğumuzu belirtir; Destan ve Kuruluş Osman'ı merakla bekleyen seyircilerimize sabır ve anlayışları için teşekkür ederiz. Destan 18 Ocak Salı ve Kuruluş Osman 19 Ocak Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ATV ekranında olacak" denildi.