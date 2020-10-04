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Medya Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı
Medya

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı

Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Sorusunu milyonlarca izleyici tarafından sorulmaktaydı. ATV’nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman, 7 Ekim Çarşamba günü başlıyor. Kuruluş Osman, yeni sezona bomba isimlerle girmeye hazırlanırken Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Kuruluş Osman fragmanı öyle sürprizlerle öyle birbirinden ilginç olaylarla dolu ki dizi yeni sezonda da reytingleri yine silip süpürecek gibi. Peki Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? İşte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 09:22:00 -
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı

ATV’nin merakla beklenen dizisi Kuruluş Osman 7 Ekim Çarşamba günü ekranlara yeniden merhaba diyecek. Koronavirüs nedeniyle sıkı bir çalışma yaptıklarını söyleyen Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, yeni sezona hazırlık yapmak için ekibin tatil yapmadığının bunun sonucundan da çok iyi bir senaryonun çıktığını, yeni bir çalışmaya imza atıldığını açıkladı.

Kuruluş Osman oyuncuları

Yeni bir hikaye ve yeni bir kurgu üzerine önemli çalışmaların yapıldığı Kuruluş Osman’da yeni sezon için bomba transferlerin yapıldığı da görülmekte.

Cüneyt Arkın’dan, Tamer Yiğit’e Umut Karadağ’dan Ahmet Yenilmez’e kadar çok sayıda isim Kuruluş Osman’a katılarak çok güçlü, çok ses getirecek, bugüne kadar görülmemiş bambaşka bir Kuruluş Osman dizisi izleyiciyle buluşacak. Çok güçlü sahnelerin olduğu yeni sezon yeni bölüm fragmanında da görmek mümkün.

ATV’nin sevilen dizisi, Diriliş Ertuğrul’un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisi 28. Bölüm ile yeni sezona merhaba diyecek. TRT 1’de Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin izleyiciyle buluşması sonrası Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Sorusu izleyici tarafından sorulmakta idi. Kuruluş Osman 7 Ekim Çarşamba günü başlayacağı yayınlanan 20. Bölüm fragmanı ile netlik kazandı.

Yeni sezonda birbirinden usta isimlerin dizide oynayacağı Kuruluş Osman dizisinden yayınlanan fragmanında savaş sahnelerinin izleyicileri etkilediği daha şimdiden görmek mümkün.

Kuruluş Osman 28. Bölüm fragmanında Roma İmparatoru komutanı Ayya Nikola, hedefini açıklıyor. Nikola, hedefinin yeniden güçlü ve büyük Roma’yı kurmak istiyor. Ak sakallılar lideri’nin (Cüneyt Arkın) şu sözleri ise “Cihan ateşler içindedir. Şeytanın ordusu cihanı yakar. Türk ordusu nizam kurar.” Cihanın kurtuluşunun Türklerden geçtiğini ifade eder. Dündar Bey, Gündüz Bey ve Osman birlik olda da kefere rahat durmaz ve başta kayı Obası olmak üzere tüm Türkmen obalara saldırmaktadır. 

Dizinin yayınlanan yeni sezon fragmanının ardından izleyiciler Kuruluş Osman dizisi kadrosuna hangi yeni oyuncuların katılacağını merak ediyor. Kuruluş Osman yeni sezonuna efsane isimleri ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

 

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