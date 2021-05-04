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Medya Kuruluş Osman yaz sezonunda final yapacak mı?
Medya

Kuruluş Osman yaz sezonunda final yapacak mı?

Kuruluş Osman final mi yapıyor? ATV ekranlarında yayımlanan Kuruluş Osman dizisinin final kararına ilişkin önemli gelişmeler yaşanıyor. Peki, Kuruluş Osman sezon finali ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-05-04 13:25:00 -
Kuruluş Osman yaz sezonunda final yapacak mı?

Yayımlandığı günden bu yana geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Kuruluş Osman’ın sezon finalini ne zaman yapacağı merak konusu. Peki, Kuruluş Osman kaçıncı bölümde sezon finali yapacak?

Kuruluş Osman yaz sezonunda final yapacak mı?

Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterini oynayan Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde “Yaz ayında da devam edebilir” şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Bu açıklamanın ardından dizinin ne zaman sezon finali yapacağı merak edilmeye başlandı.

Gelen haberlere göre Kuruluş Osman dizisinde bu yıl sezon tatili kısa tutulacak. Dizinin sezon finalini temmuz ayının ilk haftasında yapması bekleniyor. Konu hakkında açıklamalar yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

 

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