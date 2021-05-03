  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Osmaniye'de 9 Afganistanlı yakalandı
ABD'de göçmen teknesi faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dost ülkeden Türkiye'ye kritik davet
Bakan duyurdu! Tüm zamanların rekoru kırıldı
Medya Kuruluş Osman yapımcısından yeni bomba: Ak Kızın Destanı
Medya

Kuruluş Osman yapımcısından yeni bomba: Ak Kızın Destanı

Kuruluş Osman yapımcısı Mehmet Bozdağ, "Ak Kızın Destanı" isimli yeni projeye hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 12:06:00 -
Kuruluş Osman yapımcısından yeni bomba: Ak Kızın Destanı

"Diriliş Ertuğrul" dizisiyle yakaladığı başarıyı "Kuruluş Osman"la sürdüren yapımcı Mehmet Bozdağ şimdi de dev prodüksiyonlu "Ak Kızın Destanı"na hazırlanıyor.

Tv100'ün haberine göre, Mehmet Bozdağ'ın patronu olduğu Bozdağ Film bu yaz yine ses getirecek bir diziye daha hazırlanıyor. atv için çektiği "Kuruluş Osman"a temmuz başına kadar devam etmeyi planlayan şirket, diğer yandan da "Ak Kız Destanı" adlı dizinin cast çalışmalarına başladı. Yeni yayın döneminde seyirciyle buluşması planlanan dizi temmuz ayında sete çıkacak. atv'yle görüşülen dizinin hikâyesi 9. yüzyılda geçiyor.

Etkileyici hikâyesiyle dikkat çeken proje, Türklerin İslamiyet'e geçişinden önceki dönemde Orta Asya'da yaşayan dağ obalı kimsesiz bir kız ve eli ayağı tutmayan han oğlunun destansı aşk hikâyesini beyazcama taşıyacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın fiyatlarında flaş yükseliş! İşte 3 Mayıs altın fiyatlarında son durum
Ekonomi

Altın fiyatlarında flaş yükseliş! İşte 3 Mayıs altın fiyatlarında son durum

Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları merak ediliyor. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırke..
Ülkenin Cumhurbaşkanı çağrı yaptı: Geri dönün
Dünya

Ülkenin Cumhurbaşkanı çağrı yaptı: Geri dönün

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan sınırında yaşanan çatışmadan dolayı evlerini terk eden 27 binden fazla vatandaşa 'evleri..
Aksaray’da bayram namazı saat kaçta 2021? Ramazan Bayram namazı saati 2021
Dini Bilgiler

Aksaray’da bayram namazı saat kaçta 2021? Ramazan Bayram namazı saati 2021

Ramazan ayı, Müslümanlar arasında kardeşlik hukukunun sürekli diri kalmasını sağlayan bir aydır. Bu kardeşliği sağlayan diğer bir faktör ise..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay