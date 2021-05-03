Kuruluş Osman yapımcısından yeni bomba: Ak Kızın Destanı

"Diriliş Ertuğrul" dizisiyle yakaladığı başarıyı "Kuruluş Osman"la sürdüren yapımcı Mehmet Bozdağ şimdi de dev prodüksiyonlu "Ak Kızın Destanı"na hazırlanıyor.

Tv100'ün haberine göre, Mehmet Bozdağ'ın patronu olduğu Bozdağ Film bu yaz yine ses getirecek bir diziye daha hazırlanıyor. atv için çektiği "Kuruluş Osman"a temmuz başına kadar devam etmeyi planlayan şirket, diğer yandan da "Ak Kız Destanı" adlı dizinin cast çalışmalarına başladı. Yeni yayın döneminde seyirciyle buluşması planlanan dizi temmuz ayında sete çıkacak. atv'yle görüşülen dizinin hikâyesi 9. yüzyılda geçiyor.

Etkileyici hikâyesiyle dikkat çeken proje, Türklerin İslamiyet'e geçişinden önceki dönemde Orta Asya'da yaşayan dağ obalı kimsesiz bir kız ve eli ayağı tutmayan han oğlunun destansı aşk hikâyesini beyazcama taşıyacak.