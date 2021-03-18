Kuruluş Osman sosyal medyada yine olay oldu!

Ekranların en çok izlenen dizisi ‘Kuruluş Osman’, sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü 50’nci bölümüyle de reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. ‘Kuruluş Osman’, #Şühedanınİzindeyiz etiketiyle sosyal medyanın zirvesindeydi. Türkiye ve dünya gündeminde de yer alan dizinin 50’nci bölümüne, Osman Bey’in Kara Şaman Togay’ı dize getirmesi ve Mala Hatun’un Nikola ve Togay’a esir düşmesi damga vurdu.

Papa’nın ajanları Süleyman ve Melik, Moğol kampına Togay’ı görmeye gitti. Kara Şaman Togay, babası Nogay’ın ruhuyla konuştuğunu, Osman Bey’in ‘gökbörü’ olduğunu ve onu ortadan kaldırması gerektiğini söyledi. Süleyman ve Melik, Togay’ı Nikola ile ittifak etmesi konusunda teşvik etti.

Moğolların izini süren Cerkutay, Aygül ve alpler, nöker Suçi’yi esir almayı başardı. Cerkutay’ın yakından tanıdığı Suçi obaya getirildi ve kafesli çadıra kapatılarak sorguya alındı. Osman Bey’in daveti ile Malhun Hatun’un babası Umur Bey de Kayı Obası’na geldi.

Konstantinopolis’ten intikam ateşiyle dönen Nikola, imparator tarafından emrine verilen birlikler ve yeni görüntüsüyle tekfulara etrafında toplanmaları emrini verdi. Ardından Togay’la buluşan Nikola, Osman Bey’e karşı ittifak teklifinde bulundu ancak Togay’dan red cevabı aldı.

Geçmişte hayatını kurtaran Suçi’ye borcunu ödemek isteyen Cerkutay’ın esiri obadan kaçırması herkesi şoke etti. Özellikle Bamsı Bey ve Aygül Hatun, Cerkutay’ın ihanetiyle en çok sarsılanlar oldu. Osman Bey, bu ihanetin hesabını sormak üzere alplerini toplayıp yola çıktı.

Suçi’yle birlikte Moğol kampına giderek Togay’ın karşısına çıkan Cerkutay, Togay’ın güvenini kazanmak için Umur Bey’in obasını nereye kurduğunun istihbaratını verdi. Togay bunun üzerine Böke’yi obaya baskın yapması için görevlendirdi.